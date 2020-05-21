Артилеристи ВМС України відпрацювали взаємодію з аеророзвідкою

406-та окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗС України провела тренування з управління артилерійською розвідкою.

Про це повідомляють на сторінці у соціальній мережі 406 ОАБр.

На полігоні на Миколаївщині було відпрацьовано виявлення цілей, обробку результатів розвідки та передачу отриманих даних засобам ураження.

Відзначається, що для проведення розвідки та визначення цілей застосовувались модернізовані вітчизняні та сучасні закордонні технічні засоби. На першому етапі тренувань здійснювався збір інформації про розвідку цілей та передача їх на пункт артилерійської розвідки. Після чого відбувалася обробка отриманих даних, визначалися пріоритети цілей та готувались пропозиції командиру бригади щодо їхнього ураження.

Під час другого етапу відпрацьовувалася робота у складі розвідувального вогневого комплексу.

Однією з головних особливостей такого принципу роботи є те, що отримана розвідувальна інформація минає декілька таких ланцюгів, як обробка, узагальнення, тощо й одразу використовується для нанесення вогневого ураження.

«Сьогодні ми вдосконалювали навички, які знадобляться особовому складу бригади безпосередньо під час виконання бойових завдань. Мету тренувань було досягнуто», – наголосив заступник командувача морської піхоти полковник Олександр Сук.