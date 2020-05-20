ЗСУ готові застосувати проти ворога ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar

Українські ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 19 травня провели тренувальні польоти.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Маршрут польоту одного з них можна було спостерігати на сервісах моніторингу повітряного простору.

Політ розпочався близько 11-ї години та тривав дві години.

Після зльоту у Старокостянтинові Хмельницької області, БПЛА здійснив політ до міста Ізяслав, звідки до селища Кунів, звідти до міста Здолбунів у Рівненській області.

Згодом його маршрут тривав до селища Новосілки, а звідти вже траєкторія польоту не була прямолінійною та ймовірно оператори Bayraktar TB2 відпрацьовували різноманітні навчальні завдання із маневрування.

Близько 12:50 БПЛА здійснив посадку на аеродромі та виключив транспондери.

Нагадаємо, що у жовтні 2019 року турецькою компанією Baykar завершено поставки ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB 2 до України.

Після їх отримання на Хмельниччині відбувались фінальні приймально-здавальні випробування БПЛА, в ході випробувань перевірялись бойові можливості літальних апаратів, набір максимальної висоти, орбітальний політ, посадку, основну та аварійну системи живлення.

На початковому етапі українським військовим, які пройшли курси підготовки в Туреччині, допомогу в експлуатації даних зразків надають турецькі фахівці — представники компанії-виробника «Baykar Makina», тому сьогодні українські Bayraktar TB2 провели тренувальні польоти під їх наглядом.

Окрім самих БПЛА до України також доставлені боєприпаси, супутнє обладнання та тренажери.

Перемовини про купівлю цих БПЛА тривали близько двох років, за цей період представники Міністерства оборони України відвідували Туреччину та ознайомлювались із різними етапами випробувань Bayraktar TB2.

Технічні характеристики Bayraktar TB2:

Довжина апарату: 6,5 метрів

Розмах крила: 12 метрів

Радіус дії: 150 км

Максимальна злітна маса: 560 кг

Максимальна вага корисного навантаження: 50 кг

Максимальна швидкість польоту: 222 км/годину

Крейсерська швидкість: 130 км/годину

Практична стеля польоту: 6750 метрів

Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Так у 2015 році відбулись тестові запуски ПТРК UMTAS, у а 2016 з’явилась офіційна інформація про їх успішне бойове застосування проти курдських загонів, що підтвердило їх заявлені тактико-технічні характеристики.

Зовсім нещодавно турецькі безпілотники чудово показали себе у боях в Сирії, після чого про них з неприхованим острахом почали писати російські ЗМІ, а українські ЗМІ зарясніли заголовками типу “А у нас теж такі є”…