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13 боїв – 13 перемог. Чемпіон за версією WBF International пишається тим, що він – українець

Дата: 20.05.2020
Автор:
Перспективний український боксер-професіонал суперважкої ваги Владислав Сіренко торкнувся теми патріотизму.

Спортсмен пишається тим, що він українець і представляє світу свою культуру, повідомляє Klitschko-brothers.com.

“Відчуваю, що мої найкращі бої наближаються, але у мене й до цього було кілька захоплюючих поєдинків, – сказав 25-річний уродженець Києва. – Незабутнім був перший бій у якості професіонального боксера, а також коли я виграв свій перший титул у суперважкій вазі – чемпіона за версією WBF International. Буду пам’ятати кожен бій, бо кожен табір був дуже жорстким, але й сповненим спогадів. Навколо мене були чудові люди. Я насолоджуюся всім цим. Щасливий, що у мене є можливість представляти свою країну й показати свою культуру усьому світу. Пишаюся тим, що я українець”.

Нагадаємо, на профі-рингу Сіренко виграв УСІ свої 13 боїв (12 – нокаутом).

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