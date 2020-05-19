Ще один українець став футбольним чемпіоном у Європі

Ще одна європейська країна достроково завершила чемпіонат. Прес-служба Шотландської професійної футбольної ліги повідомила, що чемпіонат Шотландії поновлювати не будуть через пандемію коронавірусу. Усі клуби погодилися з таким рішенням. Згідно із положенням у турнірній таблиці, чемпіоном країни став Селтик, за який виступає українець Мар’ян Швед.

Щоправда, наш земляк не отримає медаль. Відповідно до регламенту, футболіст має зіграти хоча б 25% матчів, щоб отримати медаль. Швед виходив на заміну лише в одному поєдинку (зіграв 15 хвилин).

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що бельгійці також планують достроково завершити сезон. Там теж буде українець-чемпіон, Едуард Соболь.

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