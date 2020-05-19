СБУ продовжує виловлювати ворожих інтернет-агітаторів

Минулого тижня кіберфахівці Служби безпеки України викрили майже 50 нових інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19.

З початку введення карантину Служба виявила 370 таких інтернет-агітаторів і задокументувала, що 17 із них діяли за завданням російської сторони. Кількість заблокованих інтернет-спільнот становить майже 2,5 тисячі із мільйонною аудиторією, повідомляє пресслужба СБУ.

Аналіз кіберфахівців Служби свідчить про подальше зростання активності спецслужб країни-агресора та керованих ними агентурних мереж.

Агітатори використовують будь-які інформаційні приводи для створення у громадян відчуття неконтрольованого хаосу в країні, паніки та неспроможності державних органів виконувати свої функції за призначенням.

Зокрема, через соціальні мережі російські спецслужби та керовані ними агентурні мережі тролів закликали до порушення карантинних обмежень, проведення акцій протесту, силового захоплення влади та інформаційної підтримки деструктивних і антидержавних заходів.

СБУ розпочала кримінальні провадження щодо 17 агітаторів, які діяли за завданням російської сторони, за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України).

Такі агітатори «працювали» в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Жашкові. Мешканець Жашкова, що на Черкащині, учасник одного із нелегальних парамілітарних об’єднань, популяризував на власних сторінках у соцмережах антиукраїнські матеріали із закликами до силового захоплення влади в країні. Він також поширював дискримінаційні статті щодо українських військових підрозділів та правоохоронних органів. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Інформацію стосовно виявлених 353 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 145 з них уже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

Служба безпеки України закликає інтернет-користувачів бути пильними і приділяти особливу увагу безпеці в інтернеті, довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Вкотре нагадуємо, що за свідому дестабілізацію ситуації, у тому числі через інтернет, передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність.