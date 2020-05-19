Російські пропагандисти лякають обивателів тим, що українські війська можуть блискавично очистити Донбас від окупантів – “за хорватським сценарієм”

Російські пропагандисти заявили про “спецоперацію” ЗСУ, – нібито українські захисники вичікують масштабної економічної і політичної кризи в Росії, щоб своєчасно атакувати бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє видання «Апостроф» з посиланням на ресурс російської інтернет-газети “ВПК” («Военно-промышленный курьер»).

“Чекаючи, поки складуться сприятливі політичні умови для повторення хорватської “Бурі”, яка свого часу в лічені дні змела Сербську Країну, ЗСУ ні на день не припиняють роботу над тим, щоб дістати і найбільш сприятливі військові умови для цього. Наріжний камінь такої сприятливої військової ситуації – максимально можливе зниження боєздатності корпусів “Народної міліції республік”, які в 2014-2015 роках були перетворені в “Народне ополчення”. тобто українським воякам необхідно вбити якомога більше захисників Донбасу, а інших переконати в тому, що опір даремний”, - пишуть російські пропагандисти.

Пропагандисти звертають увагу що ЗСУ зараз краще оснащені, а у “ЛДНР” зараз з цим проблеми, вони переживають що українські захисники вирішать скористатися перевагою і нібито готують “спецоперацію” і зможуть повернути окуповані території буквально за два дні від моменту її початку.

“Велика частина “чудес” у світовій історії військових битв, досягнутих неймовірною стійкістю солдатів і геніальністю полководців одного боку і недалекоглядністю і пасивністю іншого боку, – це перемоги “всього лише” над двох-трикратно переважаючим противником. Перемогти їх можна, тільки будучи на голову вище за супротивника якісно. А з цим у республік проблеми – технічно ЗСУ зараз в середньому оснащені, як правило, на голову вище Народної міліції”, - вважають пропагандисти.

Апостроф