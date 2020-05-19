Прем’єра українського фільму “Довбуш” переноситься на наступний рік

“Планували закінчити “Довбуша” в цьому році. Через пандемію, як і у всіх, змінюються плани… Фінансування від держави більше не очікується, на закінчення проєкту плануються кошти продюсерські (інвесторів, рекламні, попередні продажі та ін.)”, – сказав він.

За словами Саніна, очікуваний фінальний бюджет фільму – близько 100 млн грн. “До проєкту є інтерес іноземних кампаній. В фільмі знімаються Сергій Стрєльніков, Олексій Гнатковський (дебют), Даша Плахтій… і польські Агата Бузек і Матеуш Костюкевич. Можливий вихід фільму або його розширеної версії на міжнародних стрімінгових платформах. Ми над цим працюємо”, – додав режисер.

Олесь Санін стверджує, що фільм зорієнтований переважно на національний ринок, але ведуться переговори і з іноземними партнерами.

Історико-пригодницька драма “Довбуш” розповідає про одного з найвідоміших борців за свободу свою і всього краю, легендарного ватажка опришків, грози панів, “що хлопам кривду робили” ‒ Олексу Довбуша.

Синопсис

У першій половині XVIII ст. у Карпатських горах розгортається драма життя Олекси Довбуша, його непростого кохання та боротьби за гідну долю для свого народу, і тут навічно оселяється таїна його безсмертя.

Ватага опришків під проводом двох братів, Івана та Олекси Довбушів, їхня невловимість і зухвалість стали надією для народу і пострахом для ворогів.

Дороги братів розходяться, панство кидає всі зусилля на придушення волелюбних настроїв, якими охоплені Карпати. Смерть чи безсмертя переможуть у цьому двобої?

Головні ролі виконують: Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Даша Плахтій, Ростислав Держипільський, Олександр Мавріц.

Автором ідеї, співавтором сценарію та режисером картини є Олесь Санін, який свого часу зняв справжні хіти – “Поводиря” і “Мамая”. Продюсує стрічку Максим Асадчий, оператором-постановником є Сергій Михальчук. Сценарій написаний Василем Портяком, Максимом Чернишем та Олесем Саніним. Режисер монтажу – Денис Захаров.

Зйомки фільму “Довбуш” стартували у серпні 2018 року кінокомпанією “Пронто Фільм”. Знімали в найбільш мальовничих місцях Карпат – в Буковці та на Синевирі, на Чорногорі та на Стігу, на Писаному камені та в багряному лісі. Взагалі для зйомок фільму обрані унікальні природні локації, а також реальні місця перебування історичного героя Олекси Довбуша.

Один із найдорожчих фільм в історії українського кіно ‒ “Довбуш” Олеся Саніна ‒ з бюджетом у 86,7 мільйона гривень, був заявлений на 10-му конкурсному відборі Держкіно 2017 року, який проект виграв у секції “Ігрові тематичні (Велич українського духу на прикладах легендарних героїв народного фольклору)”.