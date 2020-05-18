Вертолітники морської авіації відпрацювали нанесення вогневого удару некерованими авіаракетами

Багатоцільові гелікоптери Мі-8 МСБ-В, морських авіаторів з 10 морської авіаційної бригади, в ході навчань відстрілялися НАРами (некерованими авіаційними ракетами).

Про це йдеться у сюжеті телерадіостудії «Бриз» МО України.

Для відпрацювання пусків некерованими авіаційними ракетами на полігоні були встановлені мішені, що імітували бронетехніку противника.

Минулого року авіація ВМС ЗС України отримала гелікоптери Мі-8 МСБ-В, капітально відремонтовані та модернізовані на запорізькому підприємстві «Мотор-Січ», за цей особовий склад поступово набуває бойових спроможностей.

На модернізованому гелікоптері Мі-8 МСБ-В встановлений новий потужний двигун ТВ3-117ВМА-СБМ1В виробництва «Мотор-Січ», замість застарілого ТВ2-117. Також встановлені теплові відбивачі, які розсіюють теплове випромінювання, що знижує можливість ураження ракетами з тепловими головками самонаведення. Мі-8МСБ-В має по три балкові тримачі, на які можна встановити керовані та некеровані ракети, а також бомбове озброєння. Додатково броньовані кабіна та крісла льотчиків.