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Світовий конгрес українців закликає долучитися до масштабного флешмобу з нагоди Всесвітнього дня вишиванки

Дата: 18.05.2020
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Світовий конґрес українців (СКУ) запрошує українців з усього світу долучитися до флешмобу з нагоди Всесвітнього дня вишиванки.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Вражаємо світ красою і розмаїттям українських вишиванок! Долучайтесь до флешмобу СКУ: поділіться історією вишиванки на фейсбук та позначте допис ґраткою #ДеньВишиванки #VyshyvankaDay», – йдеться у дописі.

У рамках акції необхідно до 21 травня надіслати історії своїх вишиванок.

Українці у світі готуються відзначити Всесвітній день вишиванки, який цього року припадає на 21 травня. Зокрема, Кредитова спілка «Будучність» (BCU Financial) в Канаді ініціювала з цієї нагоди фотоконкурс. А українців у Греції, Бельгії, Австралії та інших країнах запрошують на віртуальний парад вишиванок.

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