Фільм “Ціна правди” про Голодомор в Україні потрапив до списку кращих фільмів року за версією британського видання The Guardian

“У Аґнєшки Голланд є реальна історія, яку вона розповідає – історія, про яку мало говорять, – і один, переконливий і приємний персонаж, який її розповідає. Це сильний фільм”, - зазначає видання.

Фільм “Ціна правди” розповідає історію британського журналіста Ґарета Джонса, який у 1933 році вирушив до Радянського Союзу та на власні очі побачив злочини сталінського режиму та Голодомор в Україні.

У 1933 році вельський репортер Ґарет Джонс шукає свою наступну велику історію. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться з журналісткою Адою Брукс.

Ада відкриває йому очі на “радянську утопію”, яка не має нічого спільного з реальністю. І Ґарет, попри погрози, розпочинає розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії.

Саме його викриття згодом стануть підґрунтям для роману “Колгосп тварин” Джорджа Орвелла.

Фільм є спільним виробництвом України, Польщі та Великої Британії.

У листопаді 2019 року Президент України Володимир Зеленський відзначив орденом княгині Ольги III ступеня режисера фільму “Ціна правди” Аґнєшку Голланд “за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу — Голодомору 1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор.

Загалом у рейтинг увійшли 30 стрічок. Серед них – фільм-тріумфатор цьогорічного “Оскару”, південнокорейська картина “Паразити” та картина-володарка “Золотого глобусу”, драма британського режисера Сема Мендеса “1917″.