Снайпери Сил спецоперацій ЗСУ відточують майстерність нищення ворога

З 31 травня по 6 червня на базі навчального центру ССО відбудеться черговий турнір серед снайперських пар Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.Наразі в окремому полку спеціального призначення ССО снайперські двійки вже активно тренуються, готуючись до змагань.

Про це повідомляє Армія Inform.

Тренування проходить зі снайперськими гвинтівками UAR-10, Savage 110 BA, з АКС-74, пістолетами «Форт-14 ТП».

«Ми є чинними чемпіонами ССО, неодноразово завойовували першість Збройних Сил зі снайпінгу. Тож відповідальність і розуміння, підтвердження титулу і звання – це не прості слова, а честь полку та Сил спеціальних операцій», – каже командир снайперів ССО Вадим.

Підопічні командира третій рік поспіль є чемпіонами та гідно представляють свій вид на рівні всеармійських змагань.

Двійки готуються до виконання вправ як в індивідуальному, так і в командному заліку. Відзначається, що дистанція до мішеней становить від пістолетної у 20–25 метрів до 900 – з гвинтівки.

На змаганнях за лічені секунди снайперам треба поцілити в куряче яйце, тарілку (діаметр 11 см), керамічну плитку 20×20 см, металеві гонги у вигляді грудних мішеней тощо. У деяких вправах постріл здійснюють із закритим прицілом, а деякі відбуваються вночі, з віддаленим або періодичним підсвічуванням мішеней, за голосовим коригуванням партнера. Під час снайперської естафети вогонь ведеться із барикад, з протитанкових їжаків, з дверей авто, вікон…

Для снайпера українських ССО не існує перешкод, за яких він не зміг би відкрити смертельно-влучний вогонь по ворогу.