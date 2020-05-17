18 травня весь світ згадає депортованих Москвою кримських татар…

Меморіальні заходи, присвячені пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, відбудуться напередодні та в день 18 травня в Україні, включаючи анексований Крим, а також в інших країнах світу.

Про це написав на сторінці у фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та опублікував перелік заходів.

При цьому Чубаров підкреслив, що обмежувальні заходи, ухвалені у зв’язку з пандемією COVID-19 як в Україні, так і в інших державах, істотно змінили характер і форми меморіальних заходів.

“Кримські татари завжди, навіть в безвихідні роки вигнання і комендантського режиму не зраджували пам’ять про жертв депортації, ні на хвилину не зупинялись у своїй боротьбі за повернення на свою Батьківщину”, – написав він.

За словами Рефата Чубарова, опублікований ним план доповнюватиметься на місцях і в різних країнах, де здійснюють свою діяльність кримськотатарські діаспорні організації.

“Кримськотатарський народ, зберігаючи власну гідність і відданість своїй землі, і в умовах російської окупації Криму вшановуватиме пам’ять жертв геноциду 18 травня 1944 року. Але обов’язково прийде час, коли ми всі зберемося у звільненому від російських окупантів Криму і разом поклонимося пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, обіймемося зі славними учасниками кримськотатарського національного руху, привітаємо звільнених із російських катівень нинішніх кримських політв’язнів”, – додав він.

Як відомо, 18 травня в Україні та світі згадують про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму у 1944 році. У цей день з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Загалом було депортовано близько 200 тисяч осіб.

У цей день проходять жалобні заходи пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму.

Згідно з постановою Верховної Ради, 18 травня оголошено Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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