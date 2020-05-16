У зоні ООС проведено тренувальні стрільби з гаубиць, гармат і важких мінометів

На одному з полігонів поблизу Маріуполя пройшли інструкторсько-методичні заняття керівного складу ракетних військ і артилерії Об’єднаних сил.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Офіцери артилеристи на базі однієї з бригад продемонстрували порядок ведення вогню із закритих вогневих позицій із застосуванням безпілотних літальних апаратів.
Відзначається, що основний акцент під час занять було зроблено на бойовий досвід, який офіцери бригад здобули в бойових діях у 2014-2015 роках.
Проведено практичне зондування атмосфери за допомогою метеокомплексу МРК-1 для більш точного визначення установок для стрільби способом повної підготовки — стрільби без пристрілювання цілі.
Показано методику пристрілювання цілі за допомогою технічних засобів розвідки артилерійськими та мінометними підрозділами.
- На базі мінометного розрахунку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади показали практичну стрільбу міномету 2Б11 з пристрілюванням цілі за допомогою квадрокоптера «Фантом».