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У зоні ООС проведено тренувальні стрільби з гаубиць, гармат і важких мінометів

Дата: 16.05.2020
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На одному з полігонів поблизу Маріуполя пройшли інструкторсько-методичні заняття керівного складу ракетних військ і артилерії Об’єднаних сил.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Офіцери артилеристи на базі однієї з бригад продемонстрували порядок ведення вогню із закритих вогневих позицій із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

 Під час занять вогонь вівся зі гаубиці 152 мм 2А65 «Мста-Б», 100 мм гармати «Рапіра», та міномета 120 калібру.

Відзначається, що основний акцент під час занять було зроблено на бойовий досвід, який офіцери бригад здобули в бойових діях у 2014-2015 роках.

Проведено практичне зондування атмосфери за допомогою метеокомплексу МРК-1 для більш точного визначення установок для стрільби способом повної підготовки — стрільби без пристрілювання цілі.

Показано методику пристрілювання цілі за допомогою технічних засобів розвідки артилерійськими та мінометними підрозділами.

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