Сьогодні в Україні – День Європи. Що дає ЄС для нашої безпеки?

Військовий сегмент європейської інтеграції України був і залишається важливою частиною співробітництва нашої держави з Європейським Союзом. Про основні напрямки співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України з ЄС — у викладі АрміяInform .

Формат воєнно-політичного діалогу розширюють

Одним із основних напрямків співробітництва України зі структурами ЄС є розвиток воєнно-політичного діалогу. В оборонному відомстві на постійній основі відбуваються зустрічі з представниками різних інституцій, що сприяють залученню України до Європейського Союзу, крім того, щорічно підписують Робочий план співробітництва ЗС України та Секретаріату Ради ЄС у сфері спільної політики безпеки та оборони.

Збройні Сили України залучають до чергування у складі Бойових тактичних груп Європейського Союзу

Починаючи з 2010 року підрозділи визначеним складом залучають до чергування у складі Бойових тактичних груп Європейського Союзу (БТГ ЄС), що стало свідченням відданості України забезпеченню стабільності та безпеки в світі. Це дає змогу українському війську розвивати оперативні спроможності, набувати кращих військових стандартів та підтримувати взаємосумісність з арміями держав-членів ЄС. Так, нині підрозділи ЗСУ перебувають на оперативному чергуванні в БТГ ЄС «Хелброк». Україна бере участь в багатонаціональних операціях із підтримки миру і безпеки під проводом ЄС

Нині ЄС проводить 17 місій та операцій, з яких 11 − цивільних та 6 − військових. Україна бере активну участь в операціях із підтримки миру і безпеки з перших років своєї незалежності. Зокрема, нині триває опрацювання нормативно-правових актів, необхідних для направлення персоналу Збройних Сил України для участі в операції з підтримки миру і безпеки під проводом ЄС «Алтея» (Боснія і Герцеговина).

Ініціатива ЄС «Східне партнерство»

«Східне партнерство» – це зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, що поширюється на держави-члени ЄС та її шість східноєвропейських сусідів – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Вона була представлена Польщею за підтримки Швеції у травні 2008 року на Раді ЄС. 7 травня 2009 під час установчого саміту в Празі було прийнято спільну заяву, згідно з якою «Східне партнерство» стало доповненням до двосторонніх договірних відносин між ЄС та кожною з держав-партнерів.

Курсанти українських військових вишів стали учасниками освітньої програми ЄС «Еразмус +»

У період з 2019 по 2020 рік четверо курсантів ВВНЗ пройшли навчання за освітньою програмою ЄС «Еразмус+» у Республіці Болгарія. Ця програма Європейського Союзу підтримує проєкти співпраці, партнерства, заходи й мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Україна є однією з країн-партнерів цієї програми разом із 150 країнами світу. Бюджет «Еразмус +» на 2014−2020 роки становить 14,7 млрд євро.

Розвиток співпраці з Європейським оборонним агентством

Європейське оборонне агентство є органом загальної зовнішньої політики й політики безпеки, яке було засновано 12 липня 2004 року. Агентство було створене для підтримки держав-членів у їхніх зусиллях щодо вдосконалення європейського оборонного потенціалу в галузі кризового управління, європейської безпеки та оборонної політики. Усі країни-члени ЄС, за винятком Данії, нині беруть участь у його діяльності.

Відповідно до Адміністративної угоди між Міністерством оборони України та Європейським оборонним агентством нині представники ЗС України залучені за такими напрямами співробітництва: «Стандартизація матеріально-технічних засобів» та «Єдине європейське небо». Окрім цього, на стадії опрацювання питання участі за напрямами «Логістика» та «Тренування».