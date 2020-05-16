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Президентський полк поповнив свій парк бронемашин

Дата: 16.05.2020
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Державне підприємство «Миколаївський бронетанковий завод» передало до Президентського полку 5 капітально відремонтованих броньованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1.

Про це повідомляє пресслужба ДК «Укроборонпром».

Це чергова партія техніки, відновлена фахівцями МБТЗ вже в рамках державного оборонного замовлення 2020 року.

Бронемашини вже пройшли військову прийомку та відбули у розпорядження Окремого президентського полку, що розташований у Києві.

В ході капітального ремонту було покращено тактико-технічні характеристики базової машини БРДМ-2. Зокрема, встановлено новітні засоби навігації та зв’язку, тепловізійну систему нічного керування; змінено розташування особового складу та покращено ергономіку машини за рахунок бокових люків із посиленим бронюванням, що пришвидшує десантування екіпажу та спрощує експлуатацію техніки.

Нагадаємо, в середині квітня МБТЗ відвантажив першу партію капітально відновленої бронетехніки в рамках цьогорічного ДОЗ.

Броньована розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 знаходиться на озброєнні Збройних Сил України, має підвищену прохідність та призначена для ведення розвідки та супроводження конвоїв, також слугує для розміщення спеціального озброєння.

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