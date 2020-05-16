Літак зі США доставив в Україну військове обладнання для ЗСУ на 25 мільйонів доларів

Цього тижня, попри карантин через поширення коронавірусної інфекції COVID19, посольство США передало обладнання для ЗСУ на суму у 25 млн доларів.

Про це посольство повідомило у себе на сторінці у Facebook.

Мова йде про пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання.

Спочатку все обладнання було доставлено літаком в Україну, де його передачею займатиметься Відділ оборонного співробітництва.

«США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії.», – повідомили у пресслужбі американського посольства

У квітні 2020 року Посольство США в Україні передало ЗСУ партію спеціальних машин на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser 70.

Ці машини, як і прибуле до України обладнання напередодні, надійшли в рамках технічної допомоги від США.

Також Україна раніше вже отримала від США й інше обладнання для ЗСУ – партію протитанкових ракетних комплексів Javelin, позашляховики типу HMMWV, два патрульних катери типу Island, контрбатарейні радари, радіостанції та низку іншого обладнання. Поступово цей об’єм зростає на нові позиції, як то швидкісні патрульні катери типу Mark VI.

Матеріал по темі: Що і скільки Україна отримала від США з 2014-го року. Список

У лютому стало відомо, що Навчальний центр ССО отримав наметове містечко від США, введення в експлуатацію нового наметового містечка відбулось в урочистій церемонії за участі командувача ССО США в Європі генерал-майора Кірка Сміта та Командувача ССО ЗСУ Ігоря Луньова.

Окрім того, з’явилась інформація, що інженерний корпус Сухопутних військ США у Європі шукає підрядників для будівництва військових об’єктів на території України. Тендер на будівництво чотирьох об’єктів триватиме до кінця року.

Український мілітарний портал