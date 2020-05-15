Відомий історик вербує до «інформаційного полку Війська Запорозького»

Вдало поєднує козацький гумор з козацькою ж нетерпимість до ворога історик Тарас Чухліб, який у смутні часи карантину на віртуальних просторах Інтернету торує цілком реальну стежину інформаційного спротиву ненависникам всього українського.

“Козацький край” наполегливо рекомендує своїм читачам створений паном Чухлібом ютуб-канал «Телеісторії козака Тараса», який поступово набирає популярності серед патріотично налаштованих користувачів соцмереж, що не збираються дарма втрачати час на карантині – і прагнуть використати його для пізнання маловідомих сторінок історії. При цьому пан Тарас надзвичайно часто здобрює свої історії і взагалі досі не відомими фактами, які добуває лише йому відомими шляхами з архівів України та закордону…

Імпонує ставлення Чухліба до української історії – це ставлення не просто «бережливе», а справжнє «козацьке ставлення до всього, що козацьке». Готовий і «шаблею рубонути» в суперечках, відстоюючи славу історії Козацтва, яку чимало сучасних «модних дослідників» намагаються втоптати в багнюку, применшити на догоду запорєбрікової «научной мислі» – зокрема, тих, хто регулярно співає осанну гнилій версії щодо того, що «всє лєгєнди о запорожцах-казаках понапрідумивалі полякі». Звісно ж, іноді ці ворожі теорії з чисто корчмарською хитрістю вуалюються у викладці українською мовою, не втрачаючи своєї ворожої сутності…

Втім, на відміну від опонентів, які «пруть буром», часто заперечуючи очевидні речі, історик Чухліб апелює до документів провідних архівів європейських держав. А як козак Тарас – згладжує грані суперечок гумором. Яскрава ілюстрація тому – «наказ від 15 травня 2020 року командувача хвейсбучною сторінкою про нагородження шароварників – громадян, козаків і ре конструкторів України». У «наказі», в жартівливій манері, але разом з тим абсолютно жорстко, доктор історичних наук ставить крапку у суперечці, чи носили козаки шаровари: «Визнати, що шаровари носили і носять козаки протягом другої половини XVII – початку XXI століть.Продовжити дискусію щодо питання «чи одягали козаки шаровари у XVI – першій половині XVII-го століть?».

На своєму ж ютуб-каналі Тарас Чухліб вдало змінює часові рамки розповідей (починаючи від часів княжої Русі) і локації у «заблокованому карантином» Києві – його можна бачити то на Дніпрі, де сотні років тому билися проти ворога козаки на “чайках”, то серед могил старовинного цвинтаря, то серед книг бібліотеки, то біля “печери Змія Горинича”…

Ютуб-канал “Телеісторії козака Тараса» вже набрав перші п’ять сотень підписників – “воїнства інформаційного полку Війська Запорозького», як жартома називає це його «отаман» Чухліб.

Записатися до цього війська, ознайомитися з минулими оповідями і очікувати нових – нескладно, відшукавши за посиланням “Телеісторії козака Тараса» на Youtube.

Ярослав ЗВЕНИГОРА

Довідка

Тарас Васильович Чухліб — український історик, доктор історичних наук. Провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, директор Науково-дослідного інституту козацтва. Дослідник воєнної історії України, Польщі і Туреччини, геополітичного розвитку Східної Європи. Громадський діяч, геополітик, культуролог, краєзнавець. Член наглядової ради Музею становлення Української нації, член Українського національного комітету з вивчення країн Центральної і Південно-східної Європи, Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті, правління Українського інституту воєнної історії та Комітету із збереження культурної спадщини Героя України Бориса Возницького.

Наукові інтереси охоплюють історію міжнародних відносин, дипломатію, зовнішню політику України і Східної Європи у 16—18 століттях, історію козацтва, біографістику, музеєзнавство, проблеми відтворення національної пам’яті та збереження культурних цінностей.