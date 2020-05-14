Поліція США і Мексики закупили для патрульних електровелосипеди українського виробництва

У Сполучених Штатах Америки поліцейські вже можна побачити місцеву поліцію, яка патрулює на електровелосипедах Delfast українського виробництва.

Про це повідомляє Національний Промисловий Портал з посиланням на “ЕлектроВісті”.

За словами правоохоронців США, електровелосипеди нічим не відрізняються від автомобілів і дозволяють патрульним реагувати на виклики майже так само швидко, як і правоохоронцям на автомобілях.

Нагадаємо, що українські електровелосипеди використовуватиме й мексиканська поліція. Стартап Delfast підписав угоду з цією країною на постачання партії електробайків до цієї країни. Дохід Delfast у поточному році за попередніми прогнозами складе $ 565 000, на 453% більше, ніж у минулому. Бізнес розпочинався два роки тому зі спільної ідеї винахідників з Києва та Тернополя.

Нагадаємо: в Україні першими “осідлали” електровелосипеди патрульні поліцейські в Одесі.