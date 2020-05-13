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Українка увійшла в ТОП-10 найкращих у світі тенісисток десятиліття!

Дата: 13.05.2020
Автор:

Еліна Світоліна

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала рейтинг двадцяти найкращих теннисток за останні десять років. Рейтинг, опублікований на офіційному сайті WTA, був складений на основі очок, набраних тенісистками з 2010 року. Українка Еліна Світоліна розташувалася в рейтингу на восьмій сходинці.

За десять років українська тенісистка набрала 26164 очки, повідомляє УНІАН. Окрім українки, до ТОП-10 потрапили дві спортсменки зі США, дві з Чехії, по одній з Австралії, Іспанії, Чехії, Німеччини, Білорусі та Румунії. На вершині списку опинилася титулована американка Серена Вільямс.

 

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