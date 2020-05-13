Польські скаути вшанували могили українських Героїв

Польські скаути відвідали могили солдатів Армії УНР і Війська Польського у Здолбунові на Рівненщині.

Про це повідомляє “Козацький край” з посиланням на сторінку Благодійного Фонду “Героїка” у Facebook.

Першим харцери відвідали поховання полтавця, полковника Армії УНР Бориса Магеровського (1885 – 1926). Не оминули увагою і могилу воїна АТО Василя Жука, котрий геройськи загинув на сході України у 2015 р.

Потім харцери вирушили на старе католицьке кладовище у Здолбунові до спільної могили польських солдатів, які у 1920 р. брали участь в обороні міста від московсько-більшовицького війська.

Кількома днями раніше лампадки на могилах солдатів Армії УНР і Війська Польського в Здолбунові запалили польський репортер Павел Боболович та український журналіст Дмитро Антонюк. У рамках мультимедійної акції “1920 рік – пам’ять в часи епідемії”, яка проводиться для того, щоб нагадати про братерство поляків і українців під час кампанії 1920 року, вони вшанували польських і українських солдатів, учасників боїв із більшовиками 100-річної давнини, що спочивають на кладовищах Волині, Поділля та Галичини.

Влітку 2018 р. на могилі полковника Магеровського фонд “Героїка”, за підтримки Здолбунівської міської ради та Юрія Шадого, встановив пам’ятник у вигляді петлюрівського хреста (див. фото вгорі). Над виготовленням пам’ятника працював майстер Олег Собченко з міста Корсунь на Черкащині.