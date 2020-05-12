На передовій, під носом у ворога, бойові командири вручили бійцям бригади “Холодний Яр” медалі і нагородні ножі…

Командир бригади ЗС України «Холодний Яр» полковник Дмитро Брижинський та комбат одного з механізованих батальйонів полковник Богдан Дмитрук проїхали по найвіддаленіших передових позиціям бригади, щоб особисто вручити воїнам державні і відомчі нагороди, а також нагородні ножі.

Про це повідомляє “Козацький край” з посиланням на пресслужбу бригади у Facebook.

«Ці опорні пункти знаходяться у найгарячіших точках нашої смуги відповідальності, тому їх оборонці не мали можливості прибути на загальне нагородження», – повідомили в бригаді.

У пресслужбі зазначили, що проїхати по найвіддаленіших передових позиціям бригади, аби нагородити військовослужбовців, не проблема для комбрига та легендарного комбата. Є Герой – буде й нагорода…

«Нагороди завжди потраплять до своїх власників», – запевняють у 93-й бригаді ЗСУ “Холодний Яр”.

У бригаді надзвичайно гордяться її почесним найменуванням. Холодноярська символіка тут присутня абсолютно в усьому: від жетонів за взірцем НАТО та шевронів – до бойового прапора підрозділу з чорним вороном і холодноярським дубом…