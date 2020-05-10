Cвій до свого по своє: купуй українське, відпочивай в Україні!

Шість років тому ми навчилися принципово не купувати російські товари. Посткарантинна криза має виробити в нас нову звичку: за кожної нагоди купувати саме український продукт.

Купуй у малих

Економісти різного штибу сперечаються про глибину економічної кризи, яка вже почалася в Україні, але в одному сходяться всі: ситуація точно буде поганою, тож нас чекає важкий рік (і чи один?).

Українська агропродукція, харчові товари – одні з найкращих в Європі

За таких обставин природно «затискати пасок», намагатися економити й витрачати гроші надзвичайно ощадливо. Але не менш важливо ще й розумно їх інвестувати, адже кожна наша покупка – це реальна підтримка виробника. Купуючи, ми підтримуємо бізнеси, зберігаємо робочі місця. І саме з огляду на це важливо обирати українські товари, щоб гроші залишалися всередині країни, реінвестувалися у нові виробництва й поверталися з податками в державний бюджет.

Купувати українське – не лише патріотично, а й вигідно та розумно

Українська агропродукція, харчові товари – одні з найкращих в Європі. І це не порожні слова: за останні десятиліття саме ця галузь експорту невпинно зростає, потіснивши навіть металопрокат. Додайте до цього жири й олії, мед, горіхи, кондитерські вироби, соки, м’ясо птиці та свійських тварин – усього й не перерахуєш! Дійшло навіть до абсурду, коли ми продаємо свої якісні продукти за кордон, а натомість у наших супермаркетах продаються китайські гречка й часник.

Саме малі виробники зазвичай пропонують більш екологічні і якісні продукти

Купувати українське – не лише патріотично, а й вигідно та розумно. Особливо, якщо намагатися підтримувати малих виробників, яких найбільше зачепила криза й карантинні обмеження. З іншого боку, саме малі виробники зазвичай пропонують більш екологічні і якісні продукти. Купивши в них щось, ви не просто підтримаєте їх гривнею, а насамперед зробите приємне собі. Навіть ті товари, які під закордонною етикеткою для нас більш привабливі, тепер цілком можна купувати вітчизняні. Закарпатські чи бессарабські вина, чудові сири з різних куточків країни, ба навіть виготовлений в Україні соус песто – у нас є все!

Відпочивати в Україні – це пізнавати свою країну

Схожа ситуація з літнім відпочинком, який в умовах пандемії виглядає не дуже реальним і до того ж небезпечним. Гаразд, навіть коли кордони відкриють і літаки полетять, чи може хтось по-справжньому розраховувати на медичне страхування і реальну лікарську допомогу, якщо десь на закордонному курорті підхопить коронавірус? Питання риторичне.

Тому саме час придивитися до українських курортів. На щастя, ми маємо два моря й чудові гори, красиві міста і цікаві, самобутні регіони.

П’ятницька церква в Чернігові (Храм Св. вмч. Параскеви П’ятниці на Торгу) часів України-Русі. Побудована в кінці XII – на початку XIII століття. Нині храм Православної церкви України

Софійський собор у Києві – пам’ятка української архітектури і монументального живопису, споруда часів України-Русі (1011 рік). Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії. Ансамбль Софійського монастиря занесено до спадщини ЮНЕСКО

Хотинська фортеця – фортеця XIII–XVIII століть у місті Хотині на Дністрі, що у Чернівецькій області. Є одним із семи чудес України. Хотинська фортеця веде свій початок від Хотинського форту, що був створений у X столітті князем Володимиром із порубіжних укріплень південного заходу України-Русі, у зв’язку з приєднанням до неї буковинських земель

Кам’янець-Подільська фортеця. Відома з XIV століття як частина оборонної системи міста Кам’янець, колишньої столиці Подільського князівства XIV–XV століття

Білгород-Дністерська фортеця або Аккерма́нська фортеця – історико-архітектурна пам’ятка XIII–XV століть. Розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Фортеця будувалася на залишках грецького міста Тіра, яке існувало воно до IV століття

Так, я знаю, що відпочинок на нашому морі часто-густо коштує дорожче, ніж за кордоном, а сервісом поступається. Але цього року важливо дати заробити саме українцям, це реально може допомогти нам втримати країну від падіння в глибоку кризу.

У Карпатах і над морем є тепер можливості відпочити на кожен гаманець і смак. До того ж нам справді є що показати.

Відпочинок в Україні – це чудова можливість відкрити для себе власну батьківщину, оцінити її культурне, етнографічне, гастрономічне багатство й різноманіття.

Наприклад, я цього року хотів би здійснити мандрівку містами Гетьманщини і потрапити нарешті на сплав по Дністровському каньйону. А ви?

Панорама міста Заліщики, Тернопільська область. Місто розташоване на лівому березі Дністра. Ця територія є частиною національного природного парку «Дністровський каньйон»

Андрій Любка – письменник, Радіо Свобода