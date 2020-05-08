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Відомий історик у прямому ефірі розповість про боротьбу УПА проти нацистів

Дата: 08.05.2020
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У п’ятницю 8 травня, у День пам’яті та примирення, ЦДВР закликає долучитися до розмови та поміркувати на тему, якою так любить спекулювати російська пропаганда: як боролися українські повстанці проти нацизму.
Про це повідомляє Центр досліджень визвольного руху у Facebook.
 “B прямому ефірі на наших сторінках розпитаємо про це Івана Патриляка — доктора історичних наук, професора, декана Історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, який є одним із найбільш відомих дослідників українського визвольного руху” - йдеться у повідомленні.

Листівка УПА часів Другої світової війни

Розмову вестиме Володимир Бірчак — керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху та редактор інтернет-видання “Історична Правда”.

Центр заохочує слухачів також ставити свої питання. Серед найбільш активних коментаторів розіграють 3 примірники катологу виставки “УПА — відповідь нескореного народу”.

Час: 8 травня, п’ятниця, 12.00

Трансляція відбудеться за посиланням.

Історична правда

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