Бронетанковий завод у Києві відправив до ЗСУ чергову партію бронетранспортерів

Державне підприємство «Київський бронетанковий завод» передало ЗСУ партію з 9 бронетранспортерів БТР-80, відремонтованих в рамках державного оборонного замовлення.

Про це повідомляє пресслужба ДК «Укроборонпром».

Усі бронемашини пройшли плановий регламентований ремонт, отримали нові сучасні засоби зв’язку та навігації, а також нові 29-дюймові покришки українського виробництва.

«Сьогодні ми передаємо нашим захисникам останню партію відремонтованих бронетранспортерів БТР-80. Роботи довелося закінчувати в особливому режимі карантину, але усі наші зобов’язання в рамках державного оборонного замовлення 2019 року тепер виконано», – повідомив директор КБТЗ Володимир Синявський.

На початку березня, КБТЗ передав ЗСУ останню партію модернізованих танків Т-72. Цим КБТЗ завершив поставку танків за державним контрактом з Міністерством оборони України. Перші 25 одиниць відремонтованих танків Т-72 із покращеними тактико-технічними характеристиками було передано до українського війська ще у січні 2020 році.

Нагадаємо, у квітні фахівці «Київського бронетанкового заводу» успішно завершили черговий етап випробувань модернізованого танка Т-72А, під час якого перевірили основні тактико-технічні характеристики танка під час водіння під водою.

Державне підприємство «Київський бронетанковий завод» спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, а також виготовленні запасних частин до бронетанкового озброєння та техніки.