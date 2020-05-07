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Затримано російського шпигуна, який намагався роздобути документацію ракетного комплексу “Нептун”

Дата: 07.05.2020
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Завербований РФ шпигун намагався отримати технічну документацію на ракетний комплекс РК-360 МЦ «Нептун».

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Офісу генерального прокурора.

Мешканець Сєвєродонецька здійснював вербування військовослужбовців Збройних Сил України та збирав відомості, що становлять державну таємницю.

6 травня 2020 року його затримано за підозрою у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) під час фотографування документації імітаційного засобу та її пересилання ФСБ РФ. В рамках спецоперації шпигуну була надана несправжня документація.

За даними слідства, у 2018 році громадянин надав добровільну згоду представникам так званого «міністерства державної безпеки ЛНР», які діють на користь окупаційної адміністрації країни-агресора під контролем ФСБ РФ, на вчинення умисних діянь, спрямованих на шкоду обороноздатності України в період збройного конфлікту.

Він налагодив контакти з військовослужбовцями ЗСУ, які мають доступ до інформації з грифом секретності «таємно», та за грошову винагороду в 400 доларів США запропонував їм надати документацію, що стосується розробки військового озброєння.

За виконання шпигунських дій затриманий мав одержати грошові кошти на загальну суму у 10 тис доларів США.

Тривають подальші слідчі дії з метою виявлення всіх обставин скоєння злочину. Спецслужби України здатні надійно захистити секрети військових розробок держави…

Ворогів страшенно турбують (і недаремно!) можливості потужного сучасного ракетного комплексу "Нептун", здатного з українського берега блискавично потопити будь-яке вороже судно фактично по всьому периметру Азовсьокого або Чорного морів...

 

 

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