В Одесі готуються відзначити День Героїв “Мегамаршем у вишиванках”

Карантин не стане перешкодою для проведення традиційного “Мегамаршу у вишиванках” в Одесі – просто цьогоріч його проведуть онлайн, повідомляє АрміяInform.

Одесити з нетерпінням чекали на цьогорічний ХІІІ «Мегамарш у вишиванках». Дана акція раніше відбувалася в Одесі двічі на рік з 2012 року, а ось в останні роки – тільки навесні. І за цей час вона стала однією з найулюбленіших традицій Перлини біля моря. Доказом цьому є те, що в марші беруть участь люди різного віку, приходять цілими сім’ями і навіть з домашніми улюбленцями.

Звісно, всі дотримуються неписаного дрес-коду: бути в українському національному одязі – вишиванці. А ті, хто не має змоги взяти участь у марші, цього дня надягають вишиванки на роботу чи навчання. Але нинішнього року, через дотримання обмежувальних заходів на період карантину, одесити, як і решта українців, не матимуть можливості пройтись центральними вулицями міста під звуки військового оркестру вбраними у вишиванки та з великим розгорнутим державним прапором.

Проте організатори одеського «Мегамаршу у вишиванках» знайшли спосіб «не відправити традицію на карантин» і вирішили провести ХІІІ похід дистанційно.

– Традиційно в третій четвер травня весь світ відзначає День вишиванки. Цього року він припадає на 21 травня. Закликаємо всіх цього дня вдягнути вишиванку й відзняти невеличке відео чи зробити фото та надіслати його на сторінку у Facebook Мегамарш у Вишиванках Одеса чи на електронну пошту odesa.patriot@gmail.com, – говорить організатор одеського «Мегамаршу у вишиванках» Наталія Михайленко. – А вже 23 травня презентуємо відеоролик з надісланих фото та відео – так ми проведемо мегамарш онлайн та відзначимо День Героїв.

АрміяInform