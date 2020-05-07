У війська відправлена партія танків Т-64 та Т-72, модернізованих у Львові

До ЗСУ надійшла партія модернізованих у Львові танків Т-64 та Т-72.

Про це повідомляє пресслужба ДК «Укроборонпром».

Роботи були проведені Державним підприємством «Львівський бронетанковий завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром».

Чергова партія для потреб Міноборони складалась з 4 одиниць танків Т-64 та 2 одиниць танків Т-72.

Керівник підприємства Віктор Андрощук розповів, що паралельно з виконанням державного оборонного замовлення, конструкторсько-технологічне бюро підприємства працює над освоєнням капітального ремонту та модернізацією інших видів гусеничної бронетехніки, таких як танк Т-80, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-2 та БТС-4.

Зараз підприємство здійснює капітальний ремонт і модернізацію танків Т-72, Т-64 та Т-55 і низки спеціальних інженерних машин, таких, як броньована машина розмінування БМР-2 та інженерна машина розгородження ІМР-2.

Окрім ремонту у Львові здійснюють виготовленням бронетехніки, а саме: виготовлення броньованих пожежних машин ГПМ-72 та ГПМ-54, броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ «Лев» та БРЕМ «Зубр» та тактичної броньованої колісної машини «Дозор-Б».