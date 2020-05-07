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Ставка на лідера: українському боксеру пророкують титул чемпіона світу

Дата: 07.05.2020
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Український боксер Сергій Дерев’янченко незабаром стане чемпіоном світу в середній вазі.

Про це заявив тренер Андре Розьє.

“Сергій – один з моїх улюблених боксерів. Крім того, він – один з найкращих людей на всій планеті. Знайте, ми не збираємося зупинятися. У нас в планах – йти вперед і дертися на вершину. Я вважаю, що Сергій – майбутній чемпіон середньої ваги, одного разу пояс буде у нього. Всі його бої чудові. Але є в боксі один хлопець, з ким би я не хотів ставити Дерев’янченка – це Деметріус Андраде”, – зазначив Розьє.

Деметріус Андраде зі США є чемпіоном світу в середній вазі за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації). Титулами WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у цій категорії володіє мексиканець Сауль Альварес, якого журнал Forbes у 2019 році назвав найбагатшим боксером світу – він заробив $94 млн.

Champion.com.ua

 

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