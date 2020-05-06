Український мобільний додаток для військових поповнився топографією НАТО

Довідник мобільної аплікації «Джура» поповнився топографією та умовними тактичними знаками НАТО APP-6.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Як завжди, свіжу версію додатку можна завантажити на Google Play.

Довідник з умовними тактичними знаками НАТО APP-6 зручно пояснює рекруту, затверджені Наказом Генерального Штабу ЗСУ № 274 від 02.07.2016 діючі тактичні знаки Збройних Сил України.

Довідник з військової топографії дозволяє у зручний спосіб тримати майже завжди під рукою необхідну інформацію, яку не так просто запам’ятати.

Раніше додаток вже було поповнено візуалізацією 606-го Наказу «Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв».

Також у додатку вже є розділ Соціальний захист військових, де зібрані нормативні документи, що регламентують право на грошову допомогу, порядок отримання УБД, пільги військовим та інше.

Серед важливих оновлень аплікації – довідник поповнився Бойовим статутом Сухопутних військ Збройних Сил України, а саме Частиною ІІІ «Взвод, відділення, екіпаж танка».

У січні 2020 року мобільна аплікація «Джура» поповнилась медичним довідником, а також Статутами Збройних Сил України.

Загалом за пів року існування додатку ним вже користуються понад 25 тисяч юзерів. Щодня його встановлюють близько 100 нових користувачів, долучайтесь до нього і Ви: