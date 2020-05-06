Українка увійшла в ТОП-5 кращих інтер’єр-дизайнерів Чикаго

Низка спеціалізованих видань для інтер’єр-дизайнерів включила українку за похдженням, яка емігрувала до США, Надію Гордон у рейтинги топ-дизайнерів американського міста Чикаго.

Про це повідомляє UAPOST.us.

Як зазначається, видання Decorilla включило Nadia Gordon Designs в 10 Best Chicago Interior Designers.

«Увага до деталей, вдало підібрані колір та текстура гармонійно поєднуються в сучасному та перехідному стилях інтер’єрів Nadia Gordon Designs. Надія Гордон вважає, що головне завдання дизайнера – зрозуміти бачення свого клієнта, розширити його та втілити у реальність його індивідуальний стиль», – йдеться у публікації.

Life Style видання Jetsetty включило Nadia Gordon Designs у свій рейтинг Top 5 Interior Designers Anchored In The Windy City.

Гордон вважає, що секрет успішного проєкту полягає у розумінні та розкриті бачення свого клієнта та подальшій його реалізації в інтер’єрі.

«Найбільша помилка, яку може зробити дизайнер – це нав’язати своє бачення клієнтам. В результаті може вийти гарний інтер’єр, але він буде “чужим” для замовника», – вважає Надія Гордон.

«Ця правда дозволила Надії стати самопроголошеним хамелеоном у сфері дизайну, який здатний змінитись і знову адаптуватися до потреб кожного клієнта, його конкретного стилю та уподобань», – йдеться у публікації.

Ще один спеціалізований ресурс Decorill вказує Nadia Gordon Design у своєму рейтингу Ten Finest Interior Stylist in Chicago.

У рейтингу також присутні Nate Berkus, Antony Michael та інші відомі дизайнери з Чикаго.

Надія Гордон переїхала до США зі Львова у 2005 році. У 2013 році здобула диплом магістра за спеціальністю інтер’єр-дизайнер в “Harrington College of Design”. Вона також є членом “American Society of Interior Designers”.