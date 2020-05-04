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Український баскетболіст відновлює тренування в Іспанії

Дата: 04.05.2020
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13 гравців іспанської Унікахи з понеділка починають проводити індивідуальні тренування. Перед початком роботи баскетболісти пройшли тести на коронавірус.

Серед згаданих гравців є бігмен національної збірної України Володимир Герун. За інформацією іспанської преси, Унікаха повертатиметься до повноцінної роботи в три етапи — індивідуальні тренування з часом зміняться на групові, після чого вся команда почне тренуватися разом.

Унікаха на момент зупинки сезону посідала 8 місце в чемпіонаті Іспанії (12 перемог, 11 поразок), також команда українця вийшла в 1/4 фіналу Єврокубка.

Тим часом, Барселона може віддати в оренду центрового збірної України Артема Пустового. Іспанський клуб планує суттєво скоротити видатки на наступний сезон, інформує видання As.  В оренду можуть віддати українського центрового Артема Пустового, у якого угода до 2021 року, або латвійського форварда Роландаса Смітса, у якого контракт до 2022 року.

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