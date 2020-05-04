У приватному музеї в Броварах експонуватиметься “готський скарб”, знайдений на Черкащині

До приватного музею зброї, який невдовзі відкриє у Броварах на Київщині його власник, Євген Гредунов, потрапив скарб, знайдений на Черкащині перед початком вторгнення Росії в Крим і початком бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє “Козацький Край” з посиланням на 8-хвилинний відеоблог письменника і громадського діяча Дмитра Корчинського, організатора цілого ряду широко відомих структур – таких як УНСО, “Братство” та батальйон «Свята Марія».

Першу виставку музею в Броварах буде присвячено добі Великого Князівства Литовського, проте для відеопрезентації було обрано більш давні артефакти – зі скарбу, знайденого неподалік від Дніпра, на правобережжі Черкащини. Фібули, гривни, скроневі прикраси – все це могло бути вивезене за кордон, каже власник музею Євген Гредунов, який погоджуєтьсчя з версією Корчинського щодо того, що скарб – часів готів. І радіє тому, що людина, яка все це знайшла, мала гостру потребу в грошах і запропонувала до продажу скарб не де-інде, а в Бровари.

Хоча, звісно, багато хто на Черкащині сказав би, що ще краще було б, якби знайдене на Черкащині, у музеї на Черкащині й залишилося б…