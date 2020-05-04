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У приватному музеї в Броварах експонуватиметься “готський скарб”, знайдений на Черкащині

Дата: 04.05.2020
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Скарб з Черкащини міг бути вивезений за кордон, але потрапив до Броварів...

До приватного музею зброї, який невдовзі відкриє у Броварах на Київщині його власник, Євген Гредунов, потрапив скарб, знайдений на Черкащині перед початком  вторгнення Росії в Крим і початком бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє “Козацький Край” з посиланням на 8-хвилинний відеоблог  письменника і громадського діяча Дмитра Корчинського, організатора цілого ряду широко відомих структур – таких як УНСО, “Братство” та батальйон «Свята Марія».

Дмитро Корчинський і Євген Гредунов

Першу виставку музею в Броварах буде присвячено добі Великого Князівства Литовського, проте для відеопрезентації було обрано  більш давні артефакти – зі скарбу, знайденого неподалік від Дніпра, на правобережжі  Черкащини. Фібули, гривни, скроневі прикраси – все це могло бути вивезене за кордон, каже власник музею Євген Гредунов, який погоджуєтьсчя з версією Корчинського щодо того, що скарб – часів готів. І радіє тому, що людина, яка все це знайшла, мала гостру потребу в грошах і запропонувала до продажу скарб не де-інде, а в Бровари.

Хоча, звісно, багато хто на Черкащині сказав би, що ще краще було б, якби знайдене на Черкащині, у музеї на Черкащині й залишилося б…

З досьє власника музею: Євген Гредунов – 40-річний політичний і громадський діяч з м.Бровари Київської області. Випускник Пeреяслав-Хмельницької філії Київського педінституту ім.Драгоманова та Київського інституту міжнародних відносин при Національному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Генеральний директор ТОВ «Талісман ЛТД», депутат Броварської міськради, співзасновник ГО «Громадський актив Броварщини», організатор Музею історії та еволюції знарядь праці та старовинної зброї.

 

 

 

 

 

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