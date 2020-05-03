Злякавшись українського фрегата, танкер окупантів заховав свій прапор-триколор

Флагман Українського флоту – «Гетьман Сагайдачний» знову попрацював у морі. Цього разу фрегат закрив район для проведення ракетних випробовувань та виконав низку навчально-бойових завдань.

Екіпаж успішно виконав завдання з практичних стрільб з корабельної артилерійської установки АК-100 та знищення умовного противника із зенітної автоматичної артилерійської 30-ти міліметрової установки – АК-630. Вперше за декілька років корабель провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16 і забезпечив радіоелектронні перешкоди, які створюють так звані «хмари» для виведення з курсу наведених на корабель ракет.

Водночас, українські військові моряки вже не вперше зафіксували порушення морського права та присутність Чорноморського флоту РФ в окупованих і стратегічно важливих морських ділянках.

Окрім військових розвідувальних кораблів Російської Федерації, в районі Галіцинських газових родовищ (130 км від Одеси), екіпаж флагману зафіксував, як російський танкер, який рухався з окупованих морських районів, спустив триколорний прапор зі свого флагштоку, намагаючись, аби українські моряки його не ідентифікували.

АрміяInform