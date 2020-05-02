Двох росіян засуджено за замах на теракт у Києві

Двох громадян Росії Комарічева Алєксєя Анатолійовича та Дзортова Тимура Мовлаєвича засуджено за замах на теракт – підрив авто українського розвідника.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Їм призначено покарання у вигляді 7 та 8 років позбавлення волі.

Наприкінці січня повідомлялося, що за фактом замаху на українського розвідника у квітні 2019 року в Києві було завершено досудове розслідування.

Досудове розслідування в указаному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, а оперативне супроводження – Департаментом контррозвідки СБ України.

Доведено, що 4 квітня 2019 року засуджені, виконуючи завдання спецслужб країни-агресора, здійснили спробу закласти під припаркований автомобіль співробітника української розвідки вибуховий пристрій. Проте вибухівка здетонувала в момент встановлення.

Також встановлено, що один з виконавців злочину раніше проходив службу в особистій охороні голови Республіки Інгушетія, що входить до складу РФ, а також обіймав посаду заступника керівника його адміністрації.

Вчиненню замаху на теракт передувала ретельна та багатомісячна підготовка, яка, зокрема, включала використання підроблених паспортів і водійських посвідчень громадян Киргизької Республіки, слідкування за можливими місцями перебування та маршрутами пересування потерпілого, виготовлення саморобного вибухового пристрою, придбання вогнепальної зброї і боєприпасів.

Слідством також було встановлено, що до замаху на вбивство причетний співробітник Департаменту захисту економіки Національної поліції, що передав російським диверсантам інформацію про автомобіль співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.