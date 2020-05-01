Українські транспортні літаки – рекордсмени по кількості доставок гуманітарних вантажів з Китаю до Європи

2-3 травня ц.р. найбільший у світі український транспортний літак «Мрія» АН-225 та літак «Антей» АН-22 мають прибути до портового міста Тяньцзінь за гуманітарним вантажем (медичними засобами та обладнанням для боротьби з COVID-19) на замовлення Міністерства охорони здоров’я України.

Транспортне забезпечення цієї благодійної акції здійснює авіакомпанія АТП ДП «Антонов».

Посольство України своєчасно нотифікувало органи влади Китаю для безперешкодного здійснення вказаних рейсів, а також долучатиметься до вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням завантаження літаків.

Прибуття вказаних літаків до Китаю стане своєрідним рекордом, адже кількість гуманітарних рейсів у рамках ініціативи «Повітряний міст Україна-Китай» з урахуванням «Мрії» та «Антея» перевищить двадцять.

Як відомо, окрім доставки гуманітарних вантажів з Китаю до України, українські літаки “Мрія” та “Руслан” вже виконали цілий ряд подібних гуманітарних авіарейсів з Китаю до Італії, Польщі, Чехії та Німеччини – на прохання урядів цих держав.