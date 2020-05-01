На Донбасі знищено ворожу вантажівку з боєприпасами

На Донбасі у зоні бойових дій українські військові знищили із протитанкового ракетного комплексу автомобіль бойовиків. Про це інформує прес-центр штабу операції Об’єднаних сил (ООС), повідомляють Патріоти України.

У середу, 29 квітня, в Луганській області бійці Збройних сил України із протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) підірвали автомобіль окупантів, який доставляв їм боєприпаси.

«Надходили доповіді про те, що є машина, яка возить туди боєприпаси. Тому що після приїзду туди машини, починалися обстріли, активізувалися обстріл в нашу сторону. Була команда знищити – зробили», – розповіли українські бійці.

Також у штабі нагадали, що 28 квітня в зоні проведення ООС у Луганській області загинув військовий Олексій Лісін, 1990 року народження. У районі, де загинув боєць, бойовики обстріляли житлові квартали Золотого-4 і пошкодили кілька будинків мирних жителів.