Війська ЗСУ оснащені новітніми ракетними системами залпового вогню “Вільха” на місяць раніше від графіку

Державне підприємство «ДККБ «Луч» відвантажило ЗСУ останні 16 одиниць виробів «Вільха» з партії, виготовленої в рамках виконання державного оборонного замовлення 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба ДК «Укроборонпром».

Відповідно до календарного плану контракту постачання всієї кількості виробів передбачалося здійснити до кінця травня 2020 року, тобто ДП “ДККБ “Луч” виконало державний контракт з випередженням графіку.

Попередня партія, яку також ЗСУ отримали достроково, було передано у березні 2020-го року та складалась з 28 виробів «Вільха».

«Вільха» – це високоточні 300-мм реактивні боєприпаси, які перебувають на озброєнні підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ. Цей засіб є основою могутності системи вогневого ураження українських артилеристів і стримуючим фактором у вогневому протистоянні з противником», – написали у пресрелізі Укроборонпрому

Конструкторське бюро «Луч» під час карантину продовжує працює на повну потужність: тривають роботи в рамках раніше укладених контарктів, модернізація ракетної системи «Вільха-М» та випробування ракетного комплексу «Нептун».

Державні випробування систем «Вільха-М» та «Нептун» проходять у рамках прийняття їх на озброєння ЗСУ. Це вже другі успішні випробування за один місяць.

«Вільха-М» є продовженням робіт на тему вже прийнятої на озброєння високоточної системи залпового вогню “Вільха”, метою яких є збільшення дальності дії системи. Якщо для звичайної “Вільхи” вона становить близько 70 км, то для «Вільхи-М» – 110-120 км.

Береговий ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» призначений для контролю територіальних вод і проливних зон, захисту військово-морських баз, берегових об’єктів і інфраструктури узбережжя, захисту узбережжя на десантно-небезпечних напрямках. Комплекс забезпечує наведення, цілерозподіл та знищення цілей протикорабельними крилатими ракетами Р-360.