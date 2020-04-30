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На Одещині проходять масштабні випробування реактивних снарядів “Тайфун”

Дата: 30.04.2020
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На державному полігоні в Одеській області випробували реактивні снаряди “Тайфун-1″, які мають замінити “Град”.

Джерело: генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: “В рамках масштабних ракетних тестувань проходить другий етап попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів “Тайфун-1″ на максимальну дальність.

Це боєприпаси калібру 122 мм на заміну реактивних снарядів “Град”.

Деталі: Відзначається, що український зразок, за заявою виробника, має покращені характеристики.

“Тайфун-1″ розробило державне конструкторське бюро “Південне”. У цьому снаряді збільшена дальність стрільби до 40 км, що може використовуватися в реактивних системах залпового вогню БМ-21 “Град” та їх модифікаціях.

 

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