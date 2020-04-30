Гурт “Широкий Лан” записав потужну каверверсію жартівливої пісні американських ветеранів “Quarantine”

Український гурт “Широкий Лан” записав потужну каверверсію жартівливої пісні “Quarantine” від американських ветеранів Mat Best & Tim Montana.

Кліп до кавера складається із кадрів зйомок домашніх записів музикантів та їхніх друзів, пише “Козацький Край”. Окрім того, в кадрі – “родини на карантині”, сценки з магазину, медклініки, майстерні з пошиття захисних масок і зрештою – з фронту, з українськими воїнами, на підтримку яких власне й створено відеокліп. При цьому військових можна бачити як у танцях, що вже стали «вірусними» у соцмережі, так і в свіжих записах – зокрема, на рації військового у масці можна розгледіти емблему 503-ї окремої бригади морської піхоти, яка воює у секторі “М”…

Є в українському варіанті й такі слова:

Дураки були і будуть, а біда мине

В паніку не падай, брате. Сестро, не тужи –

Краще лікарю й солдату ти допоможи!

З американського варіанту залишено фактично лиш ідею і мотив кантрі-пісеньки, мелодію якої смачно приправила родзинка у вигляді вплетення звучання сопілки від киянки Віри Бреннер.

Слова ж – абсолютно інші, аніж у американській версії – збережено лиш ключове слово “Карантин”, бо як же без нього?..)))

Переглянути відео можна на офіційному Youtube-каналі гурту “Широкий Лан”

Довідка

Гурт «Широкий лан» створено десятиліття тому – у 2010 році. Стиль музики: Alternative, Hard Rock. У доробку гурту – два студійні альбоми: “Червона вода” (2015) та “ХІІІ” (2017). Готується третій альбом – “Mantra” з піснею “Рядок з автобіографії”, де є слова:

Мої предки були не вбогі

На пісні та свячені ножі –

З моїх предків, хвалити Бога,

Заволокам ніхто не служив!..