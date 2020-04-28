Українець стане голкіпером славетного мадридського “Реалу”

Криза, крім усього, народжує можливості. Провідне іспанське спортивне видання AS повідомляє добрі новини для українських уболівальників футболу й персонально для голкіпера Андрія Луніна.

Найталановитіших український воротар з часів Олександра Шовковського вже давно на контракті в «Реалі», але заграти в силу багатьох причин шансів не мав. Тому вимушений був грати в різних орендах.

Ситуацію змінила криза, яка прийшла у світовий футбол разом з коронавірусом та позбавила клуби надприбутків. У таких умовах навіть заможна команда мадридського «Реалу» не може дозволить собі тримати у резерві коштовного Альфонсо Ареола.

Француз, який за спиною основного голкіпера Тібо Куртуа отримує 2,7 млн євро на рік, – став задорогим для Мадриду, а ось українець зі скромними 1,35 млн євро – зовсім інша справа.

Як пише AS, Мадрид у настyпному сезоні, який вже не за горами, не будe подовжувати оренду Ареола й відішле його до клубу, якому той належить, а сам дочекається завершення оренди Луніна та поверне його з «Ов’єдо».

Таким чином, сезон-2020/2021 21-річний Андрій Лунін почне у якості другого голкіпера славетного клубу – тобто, буде підміняти Тібо Куртуа у разі травми, а також буде основним у кубкових поєдинках. Нагадаємо, саме так свого часу заявив про себе славетний Ікер Касільяс.

Glavcom.ua