Україна готова розпочати випуск новітніх комплексів радіотехнічної розвідки, потужніших за відому “Кольчугу-М”

Запорізька “Іскра” готова запустити у виробництво новий комплекс радіотехнічної розвідки.

КП “НВК “Іскра” пропонує розробити та поставити на виробництво нову станцію радіотехнічної розвідки (РТР), яка за своїми можливостями буде кращою за відому “Кольчугу-М”. Про це в інтерв’ю Defense Express повідомив директор КП “НВК “Іскра” Юрій Пащенко.

Відповідаючи на запитання стосовно організації виробництва на потужностях КП «НВК “Іскра” комплексів радіотехнічної розвідки “Кольчуга-М”, як про це свого часу планувалося керівництвом країни, директор КП “НВК “Іскра” Юрій Пащенко зазначив: “Тут досить складна ситуація, обумовлена низкою причин — особистісних, технічних, організаційних тощо. Свого часу ми піднімали питання про те, щоб відновити виробництво “Кольчуги” в такому вигляді, в якому вона є. Але зробити це по тій документації, яка є, на думку конструкторів, в тому числі, що мають відношення до її створення, просто нереально. Ми вважаємо недоцільним займатися відновленням чи модернізацією даних станцій. Натомість пропонуємо розробити та поставити на виробництво нову машину. Вона візьме всі кращі за тактико-технічними характеристиками можливості від “Кольчуги”, однак будуть додані кілька нових опцій. Це буде нова станція, яка і виглядатиме по-новому, і скомплектована по-іншому. Технічне завдання на станцію вже дав один з підрозділів Міноборони, однак я думаю, в процесі дослідно-конструкторських робіт, воно буде змінюватися і набувати більш реалістичних обрисів”.

Нагадаємо, “Кольчуга-М” є автоматизованою станцією радіотехнічної розвідки. За принципом дії — пасивний радар. Завдяки відсутності активних випромінювань, «Кольчуга» не може бути виявлена засобами радіоелектронної розвідки. На відміну від активних радарів, станція «Кольчуги» не випромінює електромагнітні імпульси, щоб потім прийняти відбитий від цілі сигнал. Натомість, «Кольчуга» виявляє ціль за випромінюванням бортових радіо- та електротехнічних приладів, встановлених на цілі.

Радіус дії станції становить 600 км у глибину території, 150 км по фронту. Для повітряних цілей на висоті до 10 км радіус дії в глибину території становить до 800 км.

Чутливість радіотракту становить від 110 до 155 дБ/Вт у смузі панорамного огляду. Це забезпечують п’ять антенних систем, розрахованих на різну довжину хвилі. “Кольчуга-М”, контролює імпульсне та безперервне випромінювання на частотах 135—170, 230—470 та 750-18000 Мгц.

Станцію виробляв донецький завод «Топаз», але з початком російсько-української війни у 2014 році, її виробництво мало бути перенесене до НВК “Іскра» (Запоріжжя).

Водночас з цим варто зазначити, що в рамках XVI міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2019» громадськості була представлена нова версія станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга» – «Кольчуга РДФ 360», розроблена приватною компанією НПК СКБ «Таргет».

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