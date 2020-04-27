Морські піхотинці вдосконалили навички штурму захопленого ворогом населеного пункту

Триває польовий вишкіл одного з батальйонів окремої бригади морської піхоти. Загалом на полігоні, що на Херсонщині, морські піхотинці вдосконалюють навички ведення різних видів бою в урбанізованій місцевості. Цього ж разу перед «штормовими беретами» стояло завдання здійснити штурм і взяти під контроль умовний населений пункт, який був побудований на полігоні зі старих, уже списаних, армійських наметів, і є схематичною копією справжнього селища. Про це повідомляє АрміяInform.

За задумом навчань, у визначеному районі розвідка батальйону виявила передові позиції, місця зосередження та укріплення противника. У короткі терміни управління батальйону розробило план операції. Важливо, що під час цих навчань велику увагу було приділено також етапу планування та організації взаємодії не тільки між підпорядкованими підрозділами батальйону, а й з приданими підрозділами, які під час наступу діяли в їхніх інтересах.

Спочатку була відпрацьована організація взаємодії на макеті місцевості, до дрібниць проаналізоване майбутнє бойове завдання. Використовуючи підручні засоби, командир батальйону детально розповів кожному командиру підрозділу його маневр, переконався, що всі усвідомили своє бойове завдання, завдання своїх підлеглих і місце в бойовому порядку.

Артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню техніки та особового складу противника, з допомогою танків були знищенні укріплення, підрозділи сил підтримки забезпечували проходи крізь мінні поля та виконання завдання в умовах застосування ворогом засобів радіоелектронної боротьби. Й тільки потім у наступ пішла морська піхота.

Слід зазначити, що керівництво навчань постійно давало різноманітні ввідні. Наприклад, зенітники з допомогою штатного озброєння мали відбити умовний повітряний напад, розвідка виявляла засідки тощо. Крім того, морські піхотинці відпрацьовували питання евакуації поранених і пошкодженої техніки з поля бою.

— За тематикою навчань було передбачено, що дії противника відбуваються на урбанізованій місцевості, і підрозділ мав швидко та в умовах, наближених до бойових, виконати поставлене завдання, — зазначив командир окремої бригади морської піхоти полковник Андрій Гнатов. — Тематика навчань дуже актуальна й важлива на сьогодні, адже здебільшого ми виконуємо завдання саме в урбанізованій місцевості. Тому під час планування були враховані питання збереження життя цивільного населення та важливої інфраструктури. Тому командир і підпорядковані йому підрозділи мали діяти, виходячи з цих умов та ефективно використовуючи наявне озброєння.

За словами командира батальйону морської піхоти підполковника Віктора Сікози, морська піхота завжди перебуває в повній бойовій готовності та спроможна виконати як навчально-бойові, так і бойові завдання в будь-який час та на різноманітній місцевості.

Безпосередні учасники навчань вважають подібні завдання складними, та водночас такими, що реально підвищують бойовий вишкіл особового складу.