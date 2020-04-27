Художники популяризують захисників України: воїнів, медиків і пожежних

Українські митці жваво реагують на необхідність підтримки тих, хто стає на захист безпеки українців.

Так повелося ще від 2014-го року, коли цілий ряд талановитих художників на волонтерських засадах відгукнулися на необхідність допомоги фронту: розробляли макети шевронів і бойових прапорів добровольчих батальйонів і регулярних підрозділів ЗСУ, створювали потужні обкладинки патріотичних друкованих видань, малювали постери, які відправлялися з друкарень на фронт і ставали “вірусними” в Інтернеті, популяризуючи сучасну українську Визвольну боротьбу на весь світ…

З-за певних обставин волонтерськиї рух рух митців, як і весь волонтерський рух, тимчасово збавив було оберти, проте 2020 року знову набирає сили. Цього разу каталізатором настроїв стала ситуація з пандемією та з пожежами – і новими персонажами мотиваційних малюнків художників стали медики й пожежні – вони стали поруч з військовими в єдиному ряду захисників Безпеки України…

Петро ДОБРО