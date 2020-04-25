Українське кіно “стало на ноги” і набирає обертів

З’явилося молоде покоління кінематографістів. Вони впливають на те, яким є і буде українське кіно.

Так вважає виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух. В інтерв’ю виданню “Фокус” розповіла про те, на якому етапі нині перебуває вітчизняна кіноіндустрія.

“Українське кіно вийшло з періоду відродження і ввійшло у фазу активного розвитку, – каже Мачух. – Стало відомим на міжнародному ринку і отримало визнання на внутрішньому, чого ми так довго чекали. Глядач більше не цурається фільмів національного виробництва, а навпаки – із задоволенням на них ходить. Доказ цьому – аншлаги на багатьох вітчизняних стрічках. До того ж влітку на Одеському міжнародному кінофестивалі вперше в історії саме український фільм (“Додому” режисера Нарімана Алієва. – Gazeta.ua) розділив головну нагороду Гран-прі, яка вручається за результатами глядацького голосування. Тобто глядачі визнали своє кіно таким, яке легко може конкурувати з іноземним. Крім того, з’явилися українські стрімінгові платформи, як “Такфлікс” і OLL.TV”.

За словами Анни Мачух, минулий, 2019 рік був успішним і показовим для нашого кіно.

“Про це свідчать ті нагороди, які ми отримали на різних міжнародних кінофестивалях, починаючи від показів у Каннах, Карлових Варах і престижних призів у Венеції та на Санденсі. Причому більшість цих фільмів були дебютами, а отже, у нас з’явилося молоде покоління кінематографістів, яке значно впливає на те, яким українське кіно є зараз і яким буде”.

На думку Мачух, складно робити прогнози, чого чекати в індустрії найближчим часом.

“Ми опинилися в ситуації, яку ніхто не міг передбачити. Зараз ніхто не розуміє, як далі будуть функціонувати багато галузей, які опинилися у стані “заморозки”, як і кіноіндустрія всього світу. Залишається сподіватися на краще, що ми швидко впораємося з пандемією, а Україна, завдяки вчасно вжитим заходам, не зазнає великих збитків. Проте, поки також не зрозуміла ситуація на внутрішньому ринку, зокрема з фінансуванням проектів, через що Українська кіноакадемія разом з іншими кіноорганізаціями висловила своє занепокоєння.

Цілком можливо, що в найближчому майбутньому дедалі більше проєктів та івентів будуть іти в онлайн-формати, орієнтуючись на нестандартний контент”.

Також виконавча директорка Української кіноакадемії поділилася думкою про цьогорічну Національну кінопремію “Золота дзиґа”.

“Мене тішить тенденція, що щороку зростає інтрига, хто переможе в головній номінації. Ще кілька років тому, коли премія тільки виникла, такої інтриги не було – переможців було легко передбачити. Зараз же я не можу зробити такий прогноз, адже роботи справді дуже сильні. Причому вони різні. Якщо розглянути номінацію “Найкращий фільм” детально, ми побачимо п’ять абсолютно несхожих картин: драму, комедію, документальний фільм, драмеді й навіть мюзикл”.

Національну кінопремію “Золота дзиґа” цьогоріч вручатимуть учетверте - у 23 номінаціях. Церемонія відбудеться 3 травня. Через пандемію коронавірусу вперше пройде в режимі онлайн. У номінації “Найкращий фільм” представлені стрічки “Додому”, “Вулкан”, “Мої думки тихі”, “Гуцулка Ксеня” та “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”.