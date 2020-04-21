СБУ знешкодила до зубів озброєну банду терористів, керовану “Арійцем” з Криму і кураторами зі спецслужб Росії

Служба безпеки України викрила і блокувала діяльність злочинного угруповання, яке причетне до скоєння терористичних актів по всій країні за вказівками російських спецслужб. За попередньою інформацією, групою керував кримінальний авторитет, раніше неодноразово судимий житель тимчасово окупованої території АР Крим на прізвисько “Арієць”, повідомили у пресслужбі СБУ, передають Патріоти України.

Зловмисники спеціалізувалися на вчиненні особливо тяжких злочинів, зокрема на замовлення інших осіб. Для цього вони координували свою діяльність із підконтрольними спецслужбам РФ представниками кримінальних кіл Росії.

“Для планування і узгодження злочинних дій ватажки угрупування зустрічалися з російськими кураторами на території Російської Федерації, країн Євросоюзу та Близького Сходу. За даними слідства органів безпеки, учасники групи причетні до скоєння близько 18 терористичних актів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях, а саме: мінування і підпалів житлових і комерційних будівель, в яких перебували люди”, – зазначили у відомстві.

Під час обшуків працівники СБУ вилучили 16 одиниць вогнепальної зброї, майже 1 700 патронів і гранати. Також було виявлено майже 200 тисяч гривень, понад 20 тисяч американських доларів і 3 тисячі євро, отримані злочинним шляхом.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, ватажкам угруповання повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.