До гасіння масштабних пожеж на Житомирщині задіяно літаки ДСНС і військову спецтехніку

До гасіння лісових пожеж в Житомирській області та Чорнобильській зоні відчуження залучені Збройні сили України, Нацполіція, Держлісагентства, ДСНС, Нацполіція та місцеві органи влади.

Про це 20 квітня під час онлайн-брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

“На всіх ділянках пожеж зосереджені сили і засоби, а Штабом на пожежі здійснюється міжвідомча координація і взаємодія залученими силами від Держлісагентства, ДСНС, Нацполіції, Збройних Сил та місцевих органів влади. Для ліквідації пожежі від ДСНС залучено 188 чол. та 44 од. техніки у тому числі 3 пожежні літаки ДСНС. Працює також пожежний потяг Укрзалізниці”, – сказав він

Наразі основні зусилля спрямовані на гасіння інших трьох осередків поблизу населених пунктів с. Розсоха, с. Крива Гора, с. Рудьки та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем. Найбільш складний осередок пожежі знаходиться поблизу с. Рудьки де вживаються всі можливі заходи щодо недопущення переходу пожежі на територію Республіки Білорусь

Повідомляється, що станом на 20 квітня, завдяки зусиллям пожежних та деякій зміні синоптичної ситуації, зокрема, зміні напрямку вітру та короткочасні дощі, якість атмосферного повітря у Житомирській та Київській областях, де спостерігались найбільші осередки пожежі, а також у м. Києві значно поліпшилась.

Зазначено, що для гасіння та локалізації залучені пожежні розрахунки, інженерна техніка та 3 вертольоти. Крім того, інші два осередки пожежі поблизу с. Розсоха та с. Крива Гора не несуть загрози лісовим масивам та іншим територіям Зони відчуження. Від ДСНС до гасіння залучено понад 1100 осіб та 235 од. техніки.

За даними гідрометеорологічної мережі радіаційний фон знаходиться в межах норм.