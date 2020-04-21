Українська спортсменка тренується на березі океану і готується до чемпіонату Європи в Парижі

Віце-чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучих заявила, що не втрачає настрою з-за скасування Олімпійських ігр-2020 у Токіо.

Спортсменка з українського Дніпра вирішила готуватися до важливих змагань у Парижі, які проходитимуть наприкінці серпня нинішнього року. Нині спортсменка перебуває у Португалії і продовжує тренування на березі океану. Про це повідомляє Відкритий з посиланням на XSPORT NEWS.

– Я до останнього вірила, що Олімпійські ігри будуть у 2020 році, але трохи в інші дати. Але коли дізналася, що їх перенесли на 2021 рік, то вирішила готуватися далі, не втрачати настрій, тому що все попереду – і отримувати задоволеня від своїх тренувань. Сезон був насиченим, але, я думаю, головне – отримувати задоволення від того, що ти робиш, демонструєш реальні результати, тренуєшся – без цього ніяка робота не буде продуктивною. Тому я продовжую свої тренування в Португалії. Готуємось до сезону, – розповіла спортсменка.

Для легкоатлетів головним турніром 2020 року має стати чемпіонат Європи, запланований на 26-30 серпня в столиці Франції – Парижі. На даний час інформації про відміну або перенесення дат змагань не повідомлялося.