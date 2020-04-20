Поки не працюють кінотеатри: де легально подивитися українське кіно

На українських ОТТ-платформах національного кіно — на будь-який смак: від радянської класики до сучасних зірок кінопрокату та фестивальних фаворитів. Розповімо, де які фільми можна подивитися і скільки доведеться за це заплатити.

Карантин триває, і поки кінотеатри зачинено, популярності набирають ОТТ-платформи, на яких можна легально подивитися контент на будь-який смак. Якщо ви вболіваєте за вітчизняну кіноіндустрію, раділи, що останнім часом майже щотижня на великі екрани виходили нові фільми, й тепер сумуєте за походами в кіно на українське, «Детектор медіа» підготував для вас огляд ОТТ-платформ, які мають у своїх фільмотеках національні стрічки.

Багато з цих фільмів можна подивитися безкоштовно. Деякі коштують символічну суму — наприклад, 1 грн. А за деякі доведеться віддати від 29 до 99 грн. До речі, найдорожчим фільмом у нашому огляді є комедія «Скажене весілля 2», за перегляд якої платформа Sweet.tv просить 99 гривень. Є й окремі стрічки, які на одній платформі платні, а на іншій — абсолютно безкоштовні.

Тож розберемося, що, де і за скільки.

«Такфлікс»

Розпочнімо з нового українського сервісу «Такфлікс», який наприкінці минулого року запустила режисерка і продюсерка Надія Парфан. Вона позиціонувала сервіс як платформу суто для нового українського кіно та анонсувала, що на сайті з’являтиметься по одній стрічці щомісяця.

Але за чотири місяці існування «Такфлікс» має в бібліотеці вже сім національних стрічок: «2020. Безлюдна країна» Корнія Грицюка, «Гуцулка Ксеня» Олени Дем’яненко, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк, документальні фільми «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» Надії Парфан та «Заповідник Асканія» Андрія Литвиненка, а також фільм-концерт «Розділові наживо».

На сайті не потрібно реєструватися або оформлювати передплату — користувач може за 60 грн купити перегляд будь-якої стрічки. Після оплати фільм стає доступним протягом тижня. Є опція купити перегляд у подарунок. Також можна влаштувати колективний перегляд.

Oll.tv

Колекція «Дивимося українське» на Oll.tv сьогодні нараховує 24 вітчизняні фільми. Більшість із них можна подивитися безкоштовно — наприклад, «Плем’я» Мирослава Слабошпицького, «Донбас» Сергія Лозниці, «Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва, «Крути 1918» Олексія Шапарєва, «Дике поле» Ярослава Лодигіна, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Гніздо горлиці» Тараса Ткаченка та інші.

Сім фільмів доступні після покупки, незалежно від того, чи оформив користувач передплату на платформу. За 49 грн можна подивитися стрічки «Додому» Нарімана Алієва й «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча (які минулого року стали відкриттям вітчизняної кінематографії, зібравши десятки нагород на міжнародних кінофестивалях і непогану касу в кінотеатрах), а також «Фокстер і Макс» Анатолія Матешка, «Брама» Володимира Тихого, «Чужа молитва» Ахтема Сеітаблаєва та копродукційний «Ефір» Кшиштофа Зануссі.

А от на драму «Віддана» Христини Сиволап (за романом Софії Андрухович «Фелікс Австрія»), яку Film.ua презентував на онлайн-платформах нещодавно, доведеться витратити від 89 грн.

Oll.tv анонсував, що кількість українських фільмів зростатиме.

Передплата пакету «Кіноман» коштує 49 грн на місяць, пакету «Кіномарафон» — 119 грн на місяць. Для нових користувачів перший тиждень після реєстрації на платформі — безкоштовний.

Megogo

17 вітчизняних фільмів представлені на платформі Megogo в розділі «Українське кіно». П’ятнадцять із них — у безкоштовному доступі, зокрема «Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва, «Крути 1918» Олексія Шапарєва, «Гніздо Горлиці» Тараса Ткаченка, «Стрімголов» Марини Степанської, «Червоний» Зази Буадзе, «11 дітей з Моршина» Аркадія Непиталюка, «Дзідзьо. Контрабас» Олега Борщевського, копродукційні «Іній» Шарунаса Бартаса та «Ізі» Андреа Маньяні тощо.

Ще два фільми — комедії «Я, ти, він, вона» Володимира Зеленського та «Скажене весілля» Влада Дикого — доступні за передплатою пакету «Оптимальний» за 97 грн на місяць. Але перший місяць новому користувачеві буде коштувати всього 1 грн.

Драма «Віддана» Христини Сиволап чомусь у добірці «Українське кіно» відсутня. Але на платформі фільм є, його можна подивитися за 69 грн в SD-якості та за 89 грн — у HD.

Divan.tv

На сайті Divan.tv за пошуком «українське кіно» вдалося знайти 35 стрічок, серед яких і ігрові, й документальні, й анімаційні роботи різних років. Найновіші, наприклад 2017 року: документальні стрічки «Реве та стогне» Надії Парфан та «Американська мрія» Володимира Мули. А найдавніші — радянські «Перекоп» 1929 року та «Битва за нашу радянську Україну» 1943 року.

Серед стрічок, що були на слуху в пересічних українців, — горор «Штольня» Любомира Левицького, документальний фільм «Українські шерифи» Романа Бондарчука, документальний фільм про Майдан «Все палає» Олександра Речинського, Олексія Солодунова та Дмитра Стойкова.

Усі їх можна подивитися, передплативши різні пакети. Вартість передплати стартує від 29 грн на місяць, але Divan.tv також надає тиждень безкоштовного перегляду.

Sweet.tv

Sweet.tv пропонує користувачам українське кіно різних цінових категорій. За яким принципом формувалася вартість стрічок, невідомо, але тут можна подивитися «Скажене весілля 2» Влада Дикого за 99 грн, «Віддану» Христини Сиволап за 89 грн, «Захара Беркута» Ахтема Сеітаблаєва за 79 грн, «Ціну правди» Агнєшки Голланд і фентезі «Поліна і таємниця кіностудії» Оліаса Барко за 59 грн, «Іловайськ 2014» Івана Тимченка за 27 грн, «Дике поле» Ярослава Лодигіна за 16 грн.

А от українські комедії можна подивитися майже безкоштовно — за 1 грн перші 30 днів після реєстрації. Це й обидві частини «Свінгерів», і «Зустріч однокласників» Валентина Шпакова, й «Секс і нічого особистого» Ольги Ряшиної.

«1+1 video»

На онлайн-платформі групи «1+1 медіа» представлені українські комедії «Сотка» Олександра Бєляка, «Слуга народу 2» Олексія Кирющенка, обидві частини «Свінгерів», сімейна стрічка «Фокстер і Макс» Анатолія Матешка, історичні драми «Крути 1918» Олексія Шапарєва, «Чорний ворон» Тараса Ткаченка та любовна драма «Я з тобою» Олега Туранського.

Щоби переглянути фільми, потрібно оформити передплату. «1+1 video» пропонує три варіанти: 29,99 грн за місяць перегляду, 59,97 грн за три місяці доступу та 155,88 грн за рік. Але перший місяць безкоштовний.

Ютуб-канал Одеської кіностудії

А для любителів ретро — безкоштовна добірка з кількох сотень радянських фільмів, знятих Одеською кіностудією, та окремо саундтреки до них.

Тут ви знайдете найдавніші стрічки Одеської кіностудії, як-от «Останнє танго» 1918 року, «Кондуїт» 1935 року, «Юні моряки» 1939 року, «Таємничий острів» та «Боксери» 1941 року. А також фільми, які вже стали класикою: «Десять негренят» 1987 року, «Д’Артаньян і три мушкетери» 1979 року, «Місце зустрічі змінити не можна» 1979 року та інші.

Також на ютуб-каналі Одеської кіностудії є документальні фільми про кіностудію та відомих українських кінодіячів.