Новий український АН-178 поповнить авіапарк МВС Республіки Перу

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

«В умовах карантину ДП «АНТОНОВ» продовжує виготовлення літака Ан-178 за контрактом, укладеним ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» з Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу. Станом на сьогодні проведено підготовчі роботи для стапельного складання всього фюзеляжу літака. У цехах агрегатної збірки на завершальній стадії перебувають роботи з виготовлення носової частини фюзеляжу (Ф-1) та середніх секцій панелей фюзеляжу (Ф-2). Повністю завершено виготовлення центральної частини крила, лівої та правої консольних частин крила, хвостового оперення. Готові для подальшої інтеграції на літак два пілони двигунів», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом в ланцюгу поставок агрегатів для нового Ан-178 задіяно 25 українських компаній та близько 30 європейських та північноамериканських постачальників. В організації забезпечення виконання контракту бере участь крупний український банк та три іноземні банківські та фінансові установи.