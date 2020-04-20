Книга українського письменника – у списку кращих престижної європейської премії

Твір “Точка нуль” відомого українського письменника Артема Чеха включено до короткого списку премії ім. Ришарда Капусцінського. Про це йдеться на сторінці премії у Facebook.

Торік письменник Артем Чех став лауреатом премії імені Джозефа Конрада.

До короткого списку цьогорічної премії ім. Ришарда Капусцінського потрапили такі твори:

- Ларс Берг, “Добрий вовк. Трагедія в шведському зоопарку” (Lars BERGE, “Dobry wilk. Tragedia w szwedzkim zoo”, ze szwedzkiego przeł. Irena Kowadło-Przedmojska, wyd. Czarne, Wołowiec 2019);

- Артем Чех “Точка нуль” (Artem CZECH, “Punkt zerowy”, z ukraińskiego przeł. Marek S. Zadura, wyd. Warsztaty Kultury, Lublin 2019;

- Джоанна Гірак-Оджуко, “27 смертей. Тобі обід” (Joanna GIERAK-ONOSZKO, “27 śmierci Toby’ego Obeda”, wyd. Dowody na Istnienie, Warszawa 2019);

- Катажина Кобіларчик “Струп. Іспанія лікує рани” (Katarzyna KOBYLARCZYK, “Strup. Hiszpania rozdrapuje rany”, wyd. Czarne, Wołowiec 2019);

- Оскар Мартінес, “Звір. Про людей, яким всеодно” (Óscar MARTINEZ, “Bestia. O ludziach, którzy nikogo nie obchodzą”, z hiszpańskiego przeł. Tomasz Pindel, wyd. Post Factum Sonia Draga, Katowice 2019).

Артем Чех — український письменник, родом із Черкас. Журналіст, член PEN Ukraine. 2007 року з книжкою “Цього ви не знайдете в Яндексі” став переможцем всеукраїнського конкурсу “Міський молодіжний роман”. Автор книжок: “Киня” (2007), “Анатомічний атлас. Важко бути жабою” (2008), “Пластик” (2008), “Doc 1″ (2009), “Сині двері злівa” (2009), “Рожеві сиропи” (2012), “Точка нуль” (2017).

Переможця премії буде оголошено у травні, цьогоріч церемонія відбудеться онлайн.

Премія ім. Ришарда Капусцінського заснована 14 січня 2010 року міською радою у Варшаві. Номінують книжки у жанрі художнього репортажу, у яких написано про важливі проблеми сучасності та знання про світ та інші культури.

ТСН